افادت معلومات صحافية عن استمرار الاشتباكات بوسط بيروت بعد إصرار ​المتظاهرين​ على العودة الى محيط ​المجلس النيابي​، مشيرة الى أنه تم إلقاء القبض على عدد من الشبان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار المواجهات بوسط بيروت في محيط المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.