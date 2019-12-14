اندلعت ​اشتباكات​ بين ​القوى الأمنية​ وعدد من ​المتظاهرين​ أمام مداخل ​ساحة النجمة​، الّذين حاولوا الدخول إلى الساحة، وتم إلقاء عدد من القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بين القوى الأمنية ومتظاهرين حاولوا الدخول إلى ساحة النجمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.