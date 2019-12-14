السفيرة الكندية: لا يوجد برنامج خاص للمسيحيين بلبنان الذين يرغبون بالهجرة إلى كندا

أوضحت سفيرة كندا لدى ​لبنان​ إيمانويل لامورو، ردًّا على الشائعات الّتي يتمّ التداول بها حول برنامج هجرة للمسيحيّين، أنّ "نظرًا إلى الشائعات الكاذبة الّتي لا تزال مستمرّة، أؤكّد أنّه لا يوجد برنامج خاص للمسيحيين في لبنان الّذين يرغبون ب​الهجرة​ إلى كندا".

ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "تتمّ مراجعة الطلبات من كلّ أنحاء العالم بطريقة منتظمة، ووفقًا للمعايير نفسها".