أوضحت سفيرة كندا لدى لبنان إيمانويل لامورو، ردًّا على الشائعات الّتي يتمّ التداول بها حول برنامج هجرة للمسيحيّين، أنّ "نظرًا إلى الشائعات الكاذبة الّتي لا تزال مستمرّة، أؤكّد أنّه لا يوجد برنامج خاص للمسيحيين في لبنان الّذين يرغبون بالهجرة إلى كندا".
ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "تتمّ مراجعة الطلبات من كلّ أنحاء العالم بطريقة منتظمة، ووفقًا للمعايير نفسها".
كانت هذه تفاصيل خبر السفيرة الكندية: لا يوجد برنامج خاص للمسيحيين بلبنان الذين يرغبون بالهجرة إلى كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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