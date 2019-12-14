ثلاثة قتلى بانفجار قنبلة في النيبال







اسماء السيد - كاتماندو: قتل ثلاثة أشخاص أحدهم شرطي السبت بانفجار قنبلة في جنوب النيبال، وفق ما أفادت الشرطة. وانفجرت القنبلة أمام منزل في اقليم دانوشا اتصل مالكه بالشرطة للابلاغ عن غرض مشبوه. وقال المسؤول في الشرطة برادومنا كاركي لفرانس برس "وقع الانفجار مع وصول فريقنا للتحقيق. قتل مالك (المنزل) وابنه وأحد عناصر قوة الشرطة". Advertisements وأصيب ثلاثة آخرون هم فردان من العائلة نفسها وشرطي. وأضاف كاركي أن "أي جهة لم تتبن الانفجار حتى الآن". وشهدت النيبال حربا أهلية لعشرة أعوام وتمردا للماويين، لكنها استعادت هدوءا نسبيا منذ توقيع اتفاق العام 2006. رغم ذلك، أسفرت ثلاثة انفجارات في ايار/مايو عن أربعة قتلى في كاتماندو.



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