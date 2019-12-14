شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة العاصمة تعرض فعاليات افتتاح منتدى الشباب وسط تفاعل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قاعة العاصمة بمركز شرم الشيخ للمؤتمرات فعاليات حفل الافتتاح على شاشة كبيرة وذلك لاستيعاب كافة المشاركين في منتدى شباب العالم إذ لم تسمح القاعة الرئيسية باستيعاب الـ8000 مشارك هذا العام شهدت القاعة تفاعل كبير من الحاضرين الذين رددوا أغنية الملتقى ولوحوا بأعلام بلادهم تعبيرًا عن سعادتهم بافتتاح المنتدى Advertisements وانطلق مساء اليوم، منتدى شباب العالم كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، ويتضمن المنتدى هذا العام مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاعة العاصمة تعرض فعاليات افتتاح منتدى الشباب وسط تفاعل كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.