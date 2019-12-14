شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: تركيا تسجل رقما قياسيا فى عدد السجناء على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان سجل لبلاده المراكز الأولى على القوائم المشينة لن يغفلها التاريخ، ووفق احصائيات حكومية رسمية سجلت تركيا أعلى معدل سجناء فى تاريخها.

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وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تركيا تعد ثانى أكبر دولة بها سجناء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تضم 36 دولة بواقع 264 ألف سجين، مشدداً على أن السجناء يعانون من انتهاك لحقوقهم وضعف الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم،فضلاً عن اكتظاظ الزنازين بمئات السجناء الأمر الذى يهدد حياتهم.

وأكد التقرير أن أردوغان يقمع كل صوت يعارضه ويستخدم اساليب ديكتاتورية ضد من يخالفه فى الرأى أو يحاول انتقاد سياساته التى قادت البلاد نحو الهاوية، وجعلت الشعب يدخل فى مرحلة اقتصادية صعبة وتردى على كافة الأصعدة.