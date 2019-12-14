شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. منتدى الشباب العالم بشرم الشيخ رسالة سلام ومحبة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى:

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