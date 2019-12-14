شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعلامات: الإعلام الخارجى ركز على الثورة التكنولوجية وتمكين المرأة بمنتدى شباب العاللم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات ، النشرة الثانية عن متابعة الإعلام الدولى لمنتدى شباب العالم المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ .

وجاء فى النشرة ،أن وسائل الإعلام الدولي واصلت في مجملها تغطية فعاليات منتدى شباب العالم في دورته الثالثة، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بدءاً من اليوم 14 ديسمبر، وتستمر على مدار أربعة أيام، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورصدت الهيئة في إطار متابعتها المستمرة لتغطية وسائل الإعلام الدولية مجموعة من المؤشرات حول مجمل هذا التغطية، حيث ركز الإعلام العربي على المشاركة الواسعة في المنتدى، حيث يشارك نحو 5 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم، لمناقشة مجموعة متنوعة من قضايا العصر في 24 جلسة و14 ورشة عمل تعقد في 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي وينقل المشاركون في المنتدى رسالة مصر إلى العالم، بأن الحوار هو السبيل الوحيد للتنمية، بعيداً عن الصراعات والحروب.

وجاء انعقاد المنتدى في مدينة شرم الشيخ، لاختيارها عالميا منذ سنوات مدينة للسلام، حتى يرى الشباب من مختلف دول العالم هذا المكان الفريد من نوعه الذي تحول إلى مدينة للسلام.

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في حين ركز الإعلام الغربي على القضايا التي سيناقشها المنتدى، ومن بينها الثورة التكنولوجية، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل، وتمكين المرأة.