شكرا لقرائتكم خبر عن الأتراك ليسوا فى آمان.. سرقة بيانات 455 ألف بطاقة بنكية بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، سرقة بيانات 455 ألف بطاقة بنكية لمواطنين أتراك؛ حيث تبين حدوث تلك السرقة عن طريق مصدر رفيع المستوى مطلع على القطاع المصرفي.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى تسرب البيانات الخاصة بالبطاقات من خلال منصة تجارة إلكترونية، موضحة أنه تم الإعلان عن سرقة بيانات 455 ألف بطاقة بنكية خاصة بمواطنين أتراك، وأن هذه البيانات يتم بيعها حاليًا.

ولفتت صحيفة زمان، إلى أن بيانات البطاقات المستولى عليها تباع بشكل علنى على موقع “Joker’s Stash” والذى يعتبر أكبر متجر للبطاقات البنكية، موضحة أن البيانات سرقت فى الفترة بين 28 أكتوبر و27 نوفمبر الماضي.

