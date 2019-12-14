كرمته الإدارة التعليمية.. طالب يُصنع مجسمًا لجهاز لتوليد الكهرباء عبر مواسير المياه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قديمًا قالوا الحاجة أم الاختراع، إلا أن البعض يُغفل أحيانًا أن البيئة المحيطة وما يتوافر فيها من مواد متاحة، ربما كانت هي أيضًا دافعًا وسببًا وراء ظهور الكثير من الاختراعات، وخير دليل على ذلك، هو الطالب "محمود" الذي استغل عناصر بيئته في صناعة أدوات مفيدة بأقل التكاليف.

"الخليج 365" التقى الطالب للوقوف على ماهية الجهاز الجديد، الذي هو عبارة عن مجسم صغير، ومدى جدواه الاقتصادية وما يواجهه من عقبات أو ما يحتاج إليه حتى يتمكن من إفادة أهله ووطنه.

محمود الشحات سعيد، طالب في الصف الأول الثانوي بمدرسة إمياي الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة طوخ التعليمية، والذي توصل إلى تصنيع مجسم لجهاز يولد الكهرباء عن طريق حركة المياه عن طريق مواسير المياه بالمنازل.

يقول "محمود" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الجهاز عبارة عن ماسورة عادية، أضاف عليها بعض التغييرات، ومن المفترض فيما بعد أن يقوم المواطن بشراء ماسورة مولدة للكهرباء ثم يركبها داخل المنزل ومع حركة المياه تقوم بتحريك الريشة داخل الدينامو، وذلك عن طريق استشعار الجهاز لحركة المياه داخل المواسير.

وأضاف "محمود"، بإمكان الدولة والحكومة باستغلال الجهاز عن طريق تركيبه في المواسير العمومية، والذي سيوفر الكثير على الدولة، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء بشكل مباشر داخل المنازل، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يقتصر فقط على مواسير المياه العادية، بل على مواسير الصرف الصحي أيضًا.

وأوضح "محمود"، أن الجهاز سيكون ذو فائدة كبرى للدول القطبية التي لا تتوفر عندها طاقة الرياح ولا الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن تكلفة الجهاز أقل بكثير من خلايا الطاقة الشمسية.

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وأضاف "محمود"، طموحاتي في الحياة كثيرة وكبيرة، وأسعى للالتحاق بكلية الهندسة، وأصبح مهندس وعالم كبير، أُفيد دولتي باختراعات كثيرة.

وطالب "محمود"، أكاديمية البحث العلمي، بتقليل المدة التي يحصل من خلالها المخترع على براءة الاختراع، لما هو دون الثلاث سنوات.

كان كرم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الطلاب المتميزين في مجال الاختراعات والابتكارات بمدارس المحافظة، وذلك بحضور أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين بالمديرية.

واستمع "عجلان"، لشرح الطلاب المكرمين عن ابتكاراتهم العلمية، مؤكدًًا أن العلم يعد من أولى أولويات الدولة والارتقاء بالبحث العلمي وتنمية العقول، ويعد هدفًا استراتيجيًا يجب أن نلتف حوله جميعًا.

من جانبه قال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، إنه جرى تكريم الطلاب المتميزين وهم كلًا من، منار محمد عبد الحي الطالبة بالمدرسة الفكرية بطوخ، والطالب سعيد أحمد سعيد بالمدرسة الفكرية بطوخ، وسعاد عبد الحميد مدير المدرسة الفكرية بالعمار، وتامر شفيق منسق التربية الخاصة بالمدرسة.

وأشار إلى أنه جرى تكريم الطالبة أروى ماهر بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة كفر شكر الجديدة ابتكارها جهازا لتحويل الضوء لطاقة كهربائية، والطالبة سندس ماهر حسنين بالصف الأول الإعدادي بمدرسة كفر شكر الأعدادية ابتكارها جهاز توفير الطاقة الكهربائية، والطالبة تسنيم ماهر حسنين بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة كفر شكر الأعدادية بنات، لابتكارها سيارة تستخدم في أعمال الإنقاذ في حالات الكوارث، والطالب عبد الرحمن حسين بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد أحمد فؤاد الثانوية العسكرية بنين بكفر شكر لابتكاره جهازا للحماية من الأمطار يستخدم في الملاعب وتغطية أماكن الإمتحانات والسيارات، والطالب محمد مصطفى عراقي بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة بنها الإعدادية بنين لابتكاره سيارة لخدمة ذوى الإحتياجات الخاصة.