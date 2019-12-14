مصرع طالب سقط من عربة قطار بمزلقان إبشواي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من قطار قادم من طنطا في طريقه إلى إبشواي الملق، خلال وقوفه على باب إحدى العربات بناحية مزلقان عزبة مصباح، التابعة لقرية إبشواى الملق، بمركز قطور في الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى قطور بوصول عبد الله ناصف داود 18 سنة طالب ومقيم بقرية إبشواي الملق، التابعة لمركز قطور بالغربية، مصابًا بكدمة بالرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأذن، وتوفى عقب وصوله.

وكشف شهود العيان أن المتوفى حال وقوفه على باب إحدى العربات بناحية المزلقان، اختل توازنه وسقط أرضًا وحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولا توجد شبهه جنائية.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.