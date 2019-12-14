محافظ أسوان: صرف 20 ألف جنيه لأسرتي المتوفين في حادث تصادم أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين في حادث تصادم أتوبيسين بطريق "أسوان- أبو سمبل" بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة ، بجانب 10 آلاف جنيه أخرى لكل منهم من مديرية التضامن الإجتماعي طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

جاءت قرارات المحافظ خلال زيارته اليوم للمصابين فى الحادث بالمستشفى موجهًا مسئولى الصحة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم من المستشفى، لافتاً إلى أن الحادث جاء نتيجة اصطدام أتوبيسين أحدهما تابع لشركة نقل مصرية يحمل رقم (٢٦٧٩ ن ط ج) بأتوبيس آخر تابع لشركة نقل سودانية يحمل رقم (٢٥٢١ ص و ع ) كانا فى طريقهم من مدينة أسوان إلى مدينة أبوسمبل السياحية، وذلك عند الكيلو ٨ بطريق "أسوان- أبو سمبل" أمام مدخل القرى النوبية بمنطقة كركر، مما أسفر عن وفاة ٢ من المواطنين "مصريين" وإصابة ٧ أخريين منهم ٤ مصريين وسوداني واحد، بالإضافة إلى شخصين مصابين من دولة كوريا الجنوبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، حيث تتراوح الإصابات بين الكسور والكدمات وجاري تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم، لحين خروجهم بحالة جيدة.

وأكد حنفي، أنه بمجرد وقوع الحادث توجهت ٤ سيارات إسعاف إلى المكان، ونقلت المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي، مضيفًا أن الحادث أسفر عن وفاة أمنة محمد علي ٦٧ سنة، وجابر سعد علي وهما من المواطنين المقيمين بمدينة أسوان، وجرى إيداع الجثمانين المشرحة العمومية.