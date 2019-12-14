الصين ترحب باتفاق المرحلة الأولى مع الولايات المتحدة

رحب وزير خارجية الصين، وانج يي، بـ "اتفاق المرحلة الأولى" الذي توصلت إليه بكين وواشنطن في سبيل إنهاء الحرب التجارية بينهما، واصفا إياه بأنه "أخبار جيدة للعالم برمته".
وأعرب عميد الدبلوماسية الصينية، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت أثناء زيارته إلى سلوفينيا،
وتابع: "الصين لم تعتقد أن زيادة الضرائب سبيل صحيح، لأنه لا فائز في حرب تجارية".
وأعربت وسائل إعلام ومحللون مقربون من حكومة الصين عن تفاؤلهم إزاء الاتفاق الأولي المبرم مع واشنطن، والذي يقضي بتخفيف الرسوم الأمريكية المفروضة على طيف واسع من السلع الصينية مقابل زيادة بكين مبيعات منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية من الولايات المتحدة.
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