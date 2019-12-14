المبعوث الأمريكي لإيران: واشنطن مازالت منفتحة للحوار مع طهران

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران بريان هوك اليوم السبت إن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة بشأن الحوار مع إيران، وذلك رغم استمرار واشنطن تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد طهران.

وأضاف هوك - في تصريحات لوكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية - أن إيران لا تزال تشكل تهديدا على السلام والأمن العالمي، فمن المعروف - بشكل واسع - أن إيران كانت وراء الهجوم على المنشآت النفطية في

ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد إيران لدفعها إلى إنهاء ممارساتها العدوانية والمزعزعة لاستقرار المنطقة مثل الحروب بالوكالة في اليمن. أن إيران كانت وراء الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية خلال سبتمبر الماضي.ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد إيران لدفعها إلى إنهاء ممارساتها العدوانية والمزعزعة لاستقرار المنطقة مثل الحروب بالوكالة في اليمن.

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