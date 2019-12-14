الانطلاقة الكبرى.. الإمارات تترقب عيدها الخمسين بخطط مستقبلية واعدة

أشعل اقتراب احتفال دولة الإمارات بعيدها الخمسين، مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، ومصر، وذلك بعد سلسلة تغريدات لرئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد عن الموضوع.



وأعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العام المقبل سيكون عام الاستعداد للخمسين.



وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر:"تقترب الإمارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى، نحتفي بخمسين عامًا ونطلق مسيرة الخمسين القادمة، الاستعداد سيكون في 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا".



وأوضح حاكم دبي، أن الإمارات تريد تطوير

Advertisements

خططها ومشاريعها وتفكيرها، وتابع: "قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم، ونريد العام القادم تصميم الخمسين عامًا القادمة للأجيال الجديدة".

قفزات في مجالات عدة

وأكد بن راشد، ضرورة إحداث قفزات في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية، والعمل بروح الفريق الواحد، بروح الشيخ زايد، قائلًا:"في 2020 نريد أن نستعد لإطلاق قفزات في الاقتصاد، في التعليم، في البنية التحتية، في الصحة، في الإعلام، في نقل قصة الإمارات للعالم. في 2020 نريد بناء إمارات المستقبل كفريق واحد، بروح الاتحاد، بروح زايد. بروح تعشق القمم، بروح تعشق البناء، معركتنا معركة بناء

مستمرة وستبقى".وأكمل: "ضرورة أن نعمل سوياً في كافة القطاعات، مواطنين ومقيمين، لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات، في عام الاستعداد للخمسين نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات، مواطنين ومقيمين، لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات، نستطيع رفع التوقعات. أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي في 2021. نريدها كأجواء 1970 عندما كان الآباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن".



وأشار إلى وجود لجنتين تشرفان على وضع الخطط التنموية الخمسينية، وقال: "لقد شهدت العام 1970 عام تصميم الاتحاد. وسأكون في 2020 مشرفاً على فريق تصميم الخمسين. ومعي لجنتين واحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية. وأخرى تضم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة".

واختتم حاكم دبي التغريدات: "فريقنا واحد.. وروحنا واحدة.. ومستقبلنا واعد بإذن الله.. عام الاستعداد للخمسين".