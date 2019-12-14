"تميم" يمول حملات إعلامية ضد القادة العرب بـ5 ملايين دولار

دفع أمير قطر حوالي 5 ملايين دولار لتمويل حملات إعلامية مدفوعة لصحف وقنوات عربية وأجنبية ضد بعض القادة العرب، حسبما كشف موقع "قطر يليكس" نقلاً عن مصادر.

وأكدت المصادر أن المنصات الإعلامية العربية والأجنبية وعدداً من القنوات الفضائية بدأت في شن هجوم على كل من محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي.وكشفت المصادر أن الحملة الإعلامية الموجهة ضد القادة العرب جاءت ضمن خطة تميم لزعزعة استقرار دولهم.واتبعت الجهات الإعلامية التابعة للنظام "الخليج الجديد، والخليج بوست، والعربي الجديد وعربي 21" الحملة بإطلاق العديد من الإشاعات والأكاذيب حول هؤلاء القادة وتركز تلك المنصات الإعلامية بشكل يومي على إطلاق هجوم ممنهج ضدهم.وتركزت أهداف الحملة الممولة من جانب النظام على خلق أزمات بين الإمارات والسعودية ومصر في محاولة لتفتيت الوحدة بين الدول العربية ومهاجمة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بغرض تشويه دوره الريادي بالمنطقة.ويرغب النظام في عرقلة تقدم المشير خليفة حفتر قائد القوات الليبية الذي يقود حملة ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ويعمل على حماية ليبيا من الانقسام ومن التدخلات التركية والقطرية ولذلك يرغب تميم في بث الإشاعات من أجل وقف العملية العسكرية الليبية للقضاء على الإرهاب.