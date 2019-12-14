ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر جزيرة لايوي بإقليم مالوكو الشمالية بإندونيسيا ، اليوم السبت. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 57 كيلومتراً عن شمال إلى شمال غربى جزيرة لايوي. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.