أوقفت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة (توتال) عمليات التكرير في منشأتها بمنطقة نورماندي عقب اندلاع حريق بها صباح اليوم السبت.
ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بيان للشركة أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اشتعل في إحدى وحدات التكرير بالمنشأة حوالي الساعة 4 صباحاً بالتوقيت المحلي .
وقال متحدث باسم الشركة إنه من المقرر أن يتم التعرف قريباً على تأثير ذلك الحريق على عملية الإنتاج.
وأوضح أنه تم وقف عملية الإنتاج إلا أن وحدات البتروكيماويات في المنشأة ستظل تعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر "توتال" الفرنسية توقف الإنتاج في مصفاة "نورماندي" إثر اندلاع حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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