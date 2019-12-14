الرئيس الجزائري المنتخب يمد يده للحراك ويعد بدستور جديد

دعا الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة، الحراك الشعبي لحوار "جاد" من أجل البلاد، في أول تصريح بعد انتخابه في اقتراع شهد مقاطعة قياسية ورفضته الحركة الاحتجاجية.

وقال تبون في مؤتمر صحفي "أتوجه مباشرة للحراك المبارك وأمد له يدي لحوار جاد من أجل جمهورية جديدة".

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة التي أجريت أمس الخميس.

وقال رئيس السلطة محمد شرفي "حصل المرشح عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألف صوت، أي بنسبة 58,15 بالمئة".

وأضاف شرفي، في مؤتمر صحفي تلفزيوني بالعاصمة الجزائر، إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 40 في المئة.