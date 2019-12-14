كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد: #عام_الاستعداد_للخمسين.. سيشكل منعطفاً نوعياً في مسيرتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء علي حسابه الرسمى علي موقع تويتر، مع أخيه ورفيق دربه، سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وونائب رئيس الدولة، عن أكبر استراتيجية وطنية للعاك الجديد، ليكون عام 2020 #عام_الاستعداد_للخمسين.. عام سيشكل بإذن الله منعطفاً نوعياً في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالمياً خلال خمسين عاماً قادماً.

وأكد سموه علي، أن عام الاستعداد للخمسين.. يقتضي تضافر كل الجهود المجتمعية لدفع عجلة التنمية واستداتها وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا إلي مستقبل أفضل لإماراتنا.. نستمد قوتنا من عمقنا التاريخى ومن نهج آبائنا المؤسسين، ومن قوة عزيمة أبناء الوطن.

وختم حديثه قائلاً: ففي الخمسين المقبلة.. نهيئ كل قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، ونبنى اقتصادا معرفياً حقيقياً أساسه الابتكار والإبداع والعلوم الحديثة، ونضع بصمتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية، ونشيد الأسس القوية لاستدمة التنمية للأجيال القادمة.