كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أضرم المتظاهرون في شرق الهند النار في أكثر من عشر حافلات، وقاموا بتخريب ما لا يقل عن ست محطات للسكك الحديدية اليوم السبت، مع استمرار الاحتجاجات العنيفة ضد قانون المواطنة الجديد لليوم الرابع على التوالي، وفقا لرويترز.

ذكرت مراسلة لفضائية سكاي نيوز بالعربية، اليوم السبت، في نبأ عاجل، أن مناصرون من حركة أمل وحزب الله يحاولون اقتحام ساحة الشهداء وسط بيروت، وقوى الأمن اللبنانية تتصدى لهم.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل 23 جنديا في هجوم على قاعدة بأفغانستان