كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 14/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الاحتجاجات الهندية تدخل يومها الرابع
أضرم المتظاهرون في شرق الهند النار في أكثر من عشر حافلات، وقاموا بتخريب ما لا يقل عن ست محطات للسكك الحديدية اليوم السبت، مع استمرار الاحتجاجات العنيفة ضد قانون المواطنة الجديد لليوم الرابع على التوالي، وفقا لرويترز.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || مناصرو "حركة أمل وحزب الله" يقتحمون ساحة الشهداء
ذكرت مراسلة لفضائية سكاي نيوز بالعربية، اليوم السبت، في نبأ عاجل، أن مناصرون من حركة أمل وحزب الله يحاولون اقتحام ساحة الشهداء وسط بيروت، وقوى الأمن اللبنانية تتصدى لهم.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || مقتل 23 جنديا في هجوم على قاعدة بأفغانستان
أعلنت السلطان الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 23 جنديا، أمس الجمعة، في هجوم على قاعدة عسكرية في ولاية غزنة وسط البلاد.