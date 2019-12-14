الهلال السعودي يهزم الترجي التونسي ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية

تمكن فريق الهلال السعودي اليوم السبت، من حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بقطر، بعد تغلبه في لقاء دور الربع على الترجي التونسي بهدف دون رد.

وانتهت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وأدارها الحكم الشيلي روبرتو توبار، إلى التعادل دون أهداف.

وتمكن الهلال خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 73 من توقيع هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مانحا فريقه التأهل إلى المربع الذهبي.

ويضرب بطل آسيا موعدا في نصف النهائي الثلاثاء القادم، مع فلامينغو البرازيلي بطل “كوبا ليبرطادوريس”، في حين ينتظر الترجي الخاسر من ربع النهائي الثاني، بين السد القطري ومونتيري المكسيكي، ليلعب معه على المركز الخامس.