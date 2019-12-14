شيشاوة..انقلاب شاحنة في حادث اصطدام مع دراجة نارية – صور 

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خلفت حادثة سير بالطريق الرابط بين شيشاوة وسماعية، إصابة شخص بجروح خطيرة عصر اليوم السبت، بعد اصطدام شاحنة ودراجة من الحجم الكبير.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد أصيب سائق الدراجة النارية بجروح خطيرة، نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة .
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحادث تسبب في خسائر مادية كبيرة في صفوف شاحنة من الحجم الكبير، والتي انقلبت بجنبات الطريق في حين نجا سائقها بأعجوبة من الحادث.
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