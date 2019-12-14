"تويتر" تعمل على رفع جودة الصور في التغريدات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد ما اعتاد المغرّدون في موقع "تويتر" على استعمال صور مع تغريداتهم بجودةٍ ضعيفة، كشف مهندس في "تويتر" أنّ المنصّة تعمل على استيعاب الصورة بجودةٍ عالية من نوع "JPEG".

ولا ينطبق هذا إلا على الصور التي تم تحميلها على موقع الويب، على الرغم من أنه في تغريدة متابعة، أضاف المهندس أن تحسين الصور بجودة عالية سوف يتوسع ليشمل أنواعًا أخرى في وقت ما من عام 2020.

وكانت الصور المحملة على "تويتر" تظهر بجودة أقل مقارنة مع النسخة الأصلية في الهاتف، ويرجع السبب إلى أن "تويتر" يحاول توفير المساحة من خلال تقليل حجم الصورة، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التغيير سوف يشمل تطبيقات الهواتف الذكية، سواء "أندرويد" أو "iOS".

وستستمر عمليات تحويل معاينة الصور والمصغرات إلى جودة أقل لتقليل أحجام الملفات، مما يعني أن المستخدم بحاجة إلى توسيع صورة أو فتحها في علامة تبويب أو نافذة جديدة ليرى الصورة بالجودة الكاملة.