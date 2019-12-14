القدس - بواسطة محمد عز العرب - شاركت جماهير غفيرة مساء اليوم السبت، في التظاهرة التي نظمت في قرية الرينة احتجاجا على ممارسات عصابات الخاوة ومحاولة بعض عناصر الإجرام تهديد وابتزاز رجل أعمال من القرية.
وتقدم التظاهرة العشرات من المواطنين من القرية والمنطقة إلى جانب رئيس المجلس جميل بصول، وأعضاء من المجلس، ونواب عن القائم المشتركة، أيمن عودة ويوسف جبارين.
ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تضامنية مع رجل الأعمال برانسي، وهو صاحب محل تجاري تعرض لاعتداء وتهديد من قبل عصابات الخاوة.
كما ندد المتظاهرون بآفة العنف والجريمة وتقاعس الشرطة في مكافحة ظاهرة الخاوة التي تهدد وتستهدف العديد من المصالح التجارية ورجال الأعمال في المجتمع العربي، وحملوا الشرطة مسؤولية انتشار الظاهرة.
وتأتي التظاهرة، فيما أقدم جناة على إطلاق النار باتجاه منزل رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، وإضرام النار في سيارته، فجر اليوم السبت، كما قتل في وقت سابق اليوم الشاب جوهر أبو جابر (30 عاما) في جريمة إطلاق نار قرب مخبز في كفر قاسم.
وبمقتل أبو جابر، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 90 قتيلا بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام 2019؛ علما بأن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة بالرينة احتجاجا على ممارسات عصابات الخاوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.