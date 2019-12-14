غريفيث يحذر من خطورة إنهيار إتفاق الرياض على الأزمة اليمنية

السبت 14 ديسمبر 2019

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، من خطورة إنهيار إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي .. مؤكداً أن إنهياره سيكون ضربة مدمرة لليمن .



وفي حديث للموقع الرسمي التابع للأمم المتحدة، قال غريفيث إنه من المبكر بعض الشيء القول إن هذا الاتفاق لا يسير على ما يرام، رغم أنه لا يسير وفقًا لتلك الخطط.

وقال المبعوث الأممي إنه تواصل أمس بينما كان متوجهًا إلى نيويورك مع كبار المسؤولين في الحكومة السعودية حول احتمالات تطبيق اتفاق الرياض، الذي توسطوا لإبرامه، وأكدوا أنهم يحرصون على ذلك .

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وأضاف أن هناك مصلحة لدى كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ الاتفاق، ربما ليس في جميع جوانبه، لكن بما فيه الكفاية للسماح لنا في الأمم المتحدة بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل .

وحول اتفاق ستوكهولم المنعقد بين الحكومة اليمنية والحوثيين أواخر العام الماضي، أكد أن ”هذا الاتفاق جنب مدينة الحديدة معركة مروعة كان متوقعًا حدوثها“، معربًا عن اعتقاده بأنه ”كان بالإمكان القيام بعمل أفضل في تنفيذ الاتفاق“.

ورأى أن ”الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمن مدخل يزيد من احتمالات السلام“، قائلًا: ”لا يمكن أن نسمح باستمرار تلك العواقب المدمرة على العائلات اليمنية، وإذا كان هناك أي حجة تؤكد الحاجة إلى السرعة في تحقيق حل سياسي لهذه الحرب، فهي وضع أولئك الأشخاص“.