- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المقاومة الوطنية تسلم أحد مباني المعهد الوطني لمحافظ الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
سلمت المقاومة الوطنية اليوم لمحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر أحد مباني المعهد المهني التابع لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بمديرية الخوخة .
وخلال عملية التسليم التي تمت بحضور مدير أمن محافظة الحديدة العميد نجيب ورق وأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي ثمن المحافظ هذه الخطوة التي قامت بها المقاومة الوطنية بهدف إعادة تأهيل تلك المؤسسات لتقوم بدورها في خدمة أبناء المحافظة بشكل عام والمديرية على وجه الخصوص.
وأشار المحافظ الى ان السلطة المحلية ستعمل على إعادة تأهيل المبنى وترميمه.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. المقاومة الوطنية تسلم أحد مباني المعهد الوطني لمحافظ الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.