شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة المياه بمأرب تتسلم مشروع مياه "جو النسيم" والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 تسلم فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة مأرب اليوم مشروع مياه "جو النسيم" المقدم من منظمة مسلم إيد الاسترالية بكلفة 90 الف دولار.

Advertisements ويتكون المشروع الذي جرى تسلمه اليوم بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبد ربه مفتاح من بئر ارتوازية ومضخة نقل مياه وخزان برجي بسعة مائة متر مكعب وكذا محول قدره مائة كيلو فولت مع تمديدات الضغط العالي وتمديدات شبكة المياه. ويستهدف في مرحلته الاولى ٥٠٠ منزل مشترك في حيي جو النسيم وشرق المطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة المياه بمأرب تتسلم مشروع مياه "جو النسيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.