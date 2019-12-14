صندوق الصيانة يدشن مشروع إعادة تأهيل جسور أرضية بأبين

السبت 14 ديسمبر 2019

دشن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز ، و أمين عام المجلس المحلي لمحافظة أبين مهدي الحامد ، اليوم مشروع إعادة تأهيل الجسور الأرضية لوادي بنا بمحافظة أبين البالغ تكلفته الاجمالي 268 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق .



واوضح باهرمز ، ان المشروع الذي يمر على اربع مراحل مختلفة على مدى اربعة اشهر يتضمن اعادة تأهيل الجسور الارضية بحدود الف و 200 متر مكعب خرسانه بالاضافة الى اعمال الحماية والتي تأتي ضمن المشاريع التطويرية والطارئة لعدد من المحافظات .

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واشار الحامد ، الى أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في التخفيف من حركة السير ويسهل من عبور العربات والمركبات في المحافظة ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذ في مديريات أبين .. مشيدا بجهود صندوق صيانة الطرق في تنفيذ مشاريع تأهيلية للطرقات والشوارع الداخلية والرئيسية في المحافظة .

كما قام نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز ، بزيارة تفقدية لمشاريع الرصف في عدد من الشوراع في محافظة أبين التي ينفذها الصندوق بتمويل من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن ، ومشروع تأهيل وصيانة المنحنيات الخطيره الممتده في طريق العرقوب البالغ عددها تسعه منحنيات والتي تشكل خطورة كبيرة على المسافرين في الخط الدولي .