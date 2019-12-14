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شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام تدريب ضباط أمن على التعامل مع الأحداث وفقا للقانون والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
اختتمت اليوم بالعاصمة عدن الدورة التدريبية لبناء قدرات ضباط الشرطة في كيفية التعامل مع الأحداث وفق القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
وهدفت الدورة التي نظمتها وزارة العدل بدعم من منظمة اليونيسيف على مدى ثلاثة أيام إلى اكساب 30 متدربا من أقسام الشرط ورجال الضبط القضائي بعدن، معارف في القوانين والخطوات الاجرائية الصحيحة للتعامل مع الأطفال الذين هم في مساس مع القانون وتحقيق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال .
وفي ختام الدورة أكد وكيل وزارة العدل عبدالكريم باعباد، أهمية الدورة في تعريف المشاركين بكيفية التحقيق مع الأطفال بالطرق الصحيحة والقانونية، داعيا المشاركين إلى عكس ماتلقوه في الدورة على أرض الواقع.
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