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شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة نقاش بسيئون حول القرار الاممي 2250 والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
نظمت مؤسسة افاق للتنمية بالتعاون مع منظمة شاهد للحقوق والحريات اليوم بسيئون حلقة نقاش حول القرار الاممي " 2250 " تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان .
و استعرض بالبرنامج الذي شارك فيه ٢٠ شابا بمديرية سيئون رئيس منظمة "شاهد" عبدالله بن شهاب وعمر العيجم، مفهوم السلام والتعريف بالقرار الاممي 2250 و مناقشة اليات وانشطة وبرامج تخدم القرار واقامة ورشة عمل حول دور الشباب المتطوع في بناء السلم المجتمعي .
و في افتتاح البرنامج اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة افاق ايمن بن عبيدالله أن البرنامج الذي يهدف الى التعريف بالقرار الاممي وكيفية المشاركة في المساهمة في حملة المناصرة والدفع بالشباب إلى صنع القرار .
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