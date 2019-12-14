الهلال يهزم الترجي ويضرب موعداً مع فلامينجو في نصف نهائي مونديال الاندية

2019-12-14 | 16:52
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حقق الهلال السعودي الفوز على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات كأس العالم للأندية.
وأحرز هدف الهلال السعودي الوحيد، جوميز في الدقيقة 73، بعدما استلم كرة في منطقة الجزاء وراوغ مدافع الترجي ثم سدد بقوة في المرمى.
وبهذا الفوز يتأهل الهلال السعودي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية ويضرب موعدًا مع فلامينجو البرازيلي.
يذكر أن الهلال السعودي يواجه فلامينجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل 17 من شهر كانون الاول الجاري، على ملعب خليفة الدولي.
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