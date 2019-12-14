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الهلال يهزم الترجي ويضرب موعداً مع فلامينجو في نصف نهائي مونديال الاندية

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2019-12-14 | 16:52

الهلال يهزم الترجي ويضرب موعداً مع فلامينجو في نصف نهائي مونديال الاندية

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حقق الهلال السعودي الفوز على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات كأس العالم للأندية.
الهلال السعودي واجه الترجي التونسي، في إطار منافسات دور ربع النهائي بكأس العالم للأندية، على ملعب جاسم بن حمد.

وأحرز هدف الهلال السعودي الوحيد، جوميز في الدقيقة 73، بعدما استلم كرة في منطقة الجزاء وراوغ مدافع الترجي ثم سدد بقوة في المرمى.


وبهذا الفوز يتأهل الهلال السعودي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية ويضرب موعدًا مع فلامينجو البرازيلي.

يذكر أن الهلال السعودي يواجه فلامينجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل 17 من شهر كانون الاول الجاري، على ملعب خليفة الدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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