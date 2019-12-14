الهلال يهزم الترجي ويضرب موعداً مع فلامينجو في نصف نهائي مونديال الاندية

الهلال السعودي واجه الترجي التونسي، في إطار منافسات دور ربع النهائي بكأس العالم للأندية، على ملعب جاسم بن حمد.

وأحرز هدف الهلال السعودي الوحيد، جوميز في الدقيقة 73، بعدما استلم كرة في منطقة الجزاء وراوغ مدافع الترجي ثم سدد بقوة في المرمى.



وبهذا الفوز يتأهل الهلال السعودي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية ويضرب موعدًا مع فلامينجو البرازيلي.

يذكر أن الهلال السعودي يواجه فلامينجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل 17 من شهر كانون الاول الجاري، على ملعب خليفة الدولي.

