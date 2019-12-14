الدفاع الأفغانية تعلن مقتل تسعة من جنودها وسط البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل تسعة من جنودها قتلوا الليلة الماضية جراء هجوم شنته حركة "طالبان" في ولاية غزني وسط البلاد.
وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، ان "الهجوم وقع في منطقة قرة باغ"، متعهدة بالكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقاً.
من جانبه، وصف المتحدث باسم الوزارة، فؤاد أمان، في تصريحات صحفية، ما حصل بأنه "هجوم داخلي"، ما يعني، أن أحد المهاجمين على الأقل كان من عناصر الجيش.
وفند المتحدث في حديث لوكالة "فرانس برس" ادعاءات "طالبان" بأن الهجوم أسفر عن مقتل 32 عسكريا.
من جانبه، وصف المتحدث باسم الوزارة، فؤاد أمان، في تصريحات صحفية، ما حصل بأنه "هجوم داخلي"، ما يعني، أن أحد المهاجمين على الأقل كان من عناصر الجيش.
وفند المتحدث في حديث لوكالة "فرانس برس" ادعاءات "طالبان" بأن الهجوم أسفر عن مقتل 32 عسكريا.
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