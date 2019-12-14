ماذا قالت القاضية نورا ضيف الله عقب فوزها بجائزة أوتاد لمكافحة الفساد ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

عبرت القاضية نورا ضيف الله عن شكرها لزملائها الذين صوتوا لها في إستفتاء منظمة أوتاد لمكافحة الفساد، التي أعلنت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر، بفوز نورا بلقب شخصية العام 2019 للنزاهة ومكافحة الفساد.



وقالت القاضي نورا ضيف الله "بالنسبة لي بغض النظر عن التصويت ونتائجه وفوزي باللقب وحتى وإن لم اتمكن من الفوز انا كنت واثقة من محبتكم ومكانتي لديكم ورضاكم عن شخصي".

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وأضافت قائلة : الكلمات الطيبة والصادقة النابعة من القلب اثلجت صدري واسعدتني كثير ..كنت اعي وضعي ومكانتي لديكم ايها الاحباء الاخوات والاخوة وكانت محبتكم تظللني دائمآ هي فخري واعتزازي وهي تاج على راسي وهي عندي بالدنيا" ، مؤكدة لأحبتها : "رضاكم ومحبتكم وثقتكم ذا بحد ذاته فوز حقيقي ومكسب لا استهين به ابدآ ابدآ..ثقتكم ومحبتكم شرف و فخر لي، أينما كنت" .

كما عبرت عن شكرها من الاعماق لمنظمة اوتاد لمكافحة الفساد لثقتهم وترشيحيهت للمنافسة على اللقب لهذا العام وقالت : "ممنونة لكم ..املة لكم التوفيق والسداد في جل مناشطكم الهادفة مكافحة الفساد".