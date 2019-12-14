ستة مليارات دولار تفجر أزمة بين إيران وكوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فجرت مستحقات نفط إيران التي لم تسددها سيول والبالغة 6 مليارات دولار، أزمة جديدة بين إيران وكوريا الجنوبية، لتضيف فصلاً من التوتر السياسي بين الجانبين .



ولم تسدد سيول المبلغ بسبب التزامها بإجراءات المقاطعة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.

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ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، اليوم السبت، عن وكالة شوزون إيلبو الإخبارية، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفير كوريا الجنوبية وطلبت منه تسديد مبلغ 7 تريليونات وون (6 مليارات دولار) مستحقة مقابل نفط خام كانت بلاده استوردته من إيران.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية أودعت المبلغ في اثنين من بنوكها، لكنه لم يُحوّل حتى الآن للبنك المركزي الإيراني؛ بسبب المقاطعة التي فرضتها واشنطن على العديد من المؤسسات الإيرانية ومنها البنك المركزي.

وكانت كوريا الجنوبية أرسلت بعثة حكومية لطهران الشهر الماضي نقلت استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية من أجل ضمان تسديد هذه المستحقات لإيران، وهو ما عاودت طهران تذكير السفير الكوري الجنوبي به وبسرعة التنفيذ.