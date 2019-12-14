تيمور جنبلاط تابع شؤونا انمائية واجتماعية مع وفود في المختارة

تابع رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، شؤونا انمائية وحياتية واجتماعية ومعيشية وشبابية مع عدد من ​الوفود الشعبية​ والأهلية يتقدمها رجال دين وفاعليات وشخصيات ومجالس بلدية واختيارية.

وعقد جنبلاط لقاء مع منظمة ​الشباب​ التقدمي- مكتب ​الشوف​- خلية ​بعقلين​، جرت خلاله مناقشة قضايا الشباب من جوانب مختلفة، واطلع من الحضور على أنشطة الشهر المنصرم والمستقبلية، وذلك في حضور مستشاره حسام حرب، ومفوض الشباب في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" محمد منصور.

كذلك التقى وفدا أهليا وشبابيا من بلدة ​عين زحلتا​، طرح أمامه الهواجس والهموم المتعلقة بالواقع الراهن وانعكاسه على حياة المواطنين، ووفدا من سيدات الاتحاد النسائي التقدمي في بلدة عين وزين- الشوف، وضعه في صورة أفكار وطروحات من شأنها تعزيز صمود المواطنين بشكل عام في المرحلة الراهنة، ووفدا ثانيا من البلدة من اجل دعم مطالب خدماتية متعلقة بأبناء البلدة.

كما التقى وفدين من بلدة مزرعة الشوف، ضمن المراجعات الخدماتية المتصلة بأبناء البلدة، ثم وفدا من بلدية عين قني لبحث شؤون حياتية واجتماعية، ومن بلدة ديركوشة الشوف لشكره على دعمه في تحقيق مطالب متصلة بعائلات.