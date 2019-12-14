أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي أنّ "ما يتمّ تداوله على أنّه تصريح لي، نُسِب إلى أحد الموقع الإعلامية حول ​المصارف​، مُختلق بالكامل ولا أساس له، وهو بالتأكيد لم يصدر عنّي ولم يرد على الموقع أساسًا. وبالتالي فإنّه يندرج في إطار الأخبار المزيّفة".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل نفى صحة تصريح منسوب إليه حول المصارف: مختلق بالكامل ولا أساس له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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