أكدت ​وزارة الخارجية المصرية​ "أنها تعتبر ​مجلس النواب​ الليبي برئاسة، ​عقيلة صالح​، والمتمركز في مدينة طبرق، جسما شرعيا وحيدا يمثل شعب ليبيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية مصر: مجلس النواب في طبرق هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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