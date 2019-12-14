شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يفضح نظام الحمدين: 200 مليار دولار خسائر قطر من استضافة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن فهد بن عبدالله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تأكيده أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 ستؤدى إلى خسائر اقتصادية فادحة تصيب الاقتصاد.
وقال فهد بن عبدالله آل ثانى، أن أرقام الخسائر المتوقعة لاستضافة منافسات كأس العالم 2022 ستصل إلى 200 مليار دولار، موضحا أن السبب الوحيد الذى يجعل النظام يستميت لاستضافة البطولة هو تفاخرهم أمام دول الخليج بأنهم الأفضل ضمن دول المنطقة العربية.
وأشار ابن عم تميم بن حمد، إلى أن النظام يشعر بعقدة الإحساس بالنقص؛ ولذلك يحاول أن يفعل أى شيء من أجل ذلك، حيث دفع النظام أموالًا ضخمة من أجل الحصول على حق استضافة كأس العالم 2022، حيث تورط ميشيل بلاتينى فى الحصول على رشاوى لمنح البطولة للدوحة بعد عدة اجتماعات مريبة حضرها كل من نيكولاس ساركوزى ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
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