شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يشارك بجنازة النائب الراحل السيد حسن موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كما شارك في جنازة النائب الراحل، كلا من النائب محمد ماهر، أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، والنائب طاهر أبو زيد، والنائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، والنائب أحمد إسماعيل.

وغيب الموت اليوم السبت النائب السيد حسن موسي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ليلحق بسابقيه النائبين أحمد شرموخ، نائب ملوي بالمنيا، والنائب الراحل محمد بدوي دسوقي، نائب دائرة الجيزة.

ومن المقرر أن يتم تصعيد هالة السيد السيد حسن، على مقعد والدها في مجلس النواب، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

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ويأتي تصعيد نجلة النائب الراحل، نظرا لأنها مسجلة برقم 22 في الاحتياطي بقائمة في حب مصر عن دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

ويأتي ذلك تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس النواب في مادته 25 بشأن خلو مقعد النائب المنتخب بنظام القائمة.

وتنص المادة: إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.