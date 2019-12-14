قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، لتحقيق فوزه السادس عشر في “البريمرليغ” بثنائية في شباك ضيفه واتفورد، لحساب مباريات الأسبوع السابع عشر.
وأحرز النجم المصري الهدف الأول بعد مرور 38 دقيقة على ضربة البداية، منهيا الجولة الأولى بتقدم “الريدز” بهدف دون رد.
وعاد صلاح في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الأصلي، ليضيف هدفه الشخصي الثاني ولفريقه، موقعا تاسع أهدافه في الدوري هذا الموسم، قبل أن تعلن صافرة أندري مارينر عن نهاية اللقاء بفوز صاحب الأرض بهدفين نظيفين.
ومكن هذا الفوز، ليفربول من تعزيز صدارته لجدول الترتيب رافعا رصيده إلى 49 نقطة، مبتعدا ب40 نقطة عن واتفورد صاحب المركز الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتعد بـ40 نقطة عن واتفورد.. ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوزه 16 في “البريمرليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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