العثماني: النقابات تحتاج إلى “المعقول” لترميم مصداقيتها وبث الأمل لتجاوز التحديات

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وجود حاجة ملحة إلى تجديد الثقة في المؤسسات النقابية والعمالية ومؤسسات الوساطة، لمواجهة التحديات والأزمات الإجتماعية، معتبرا أن من الواجب بث الأمل للمساعدة على الوصول إلى حلول.

وقال العثماني خلال كلمة له، صباح اليوم، بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الوطني السابع لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن السؤال المطروح اليوم هو كيف يمكن الوصول إلى إعادة الثقة إلى هذه المؤسسات الوسيطة، معتبرا أن المصدقاية والإستقامة و”المعقول”، تشكل مدخلا أساسيا للوصول إلى هذه الغاية.

واعتبر العثماني، أن “من واجب النقابات بث الأمل والإيجابية لدى المواطن، مع استعمال خطاب مسسؤول ، مشددا على أن أبواب الإلتقاء والحوار يجب ألا تغلق”.

المتحدث ذاته، اعتبر أن جميع البرامج التي أقرتها الحكومة حملت إضافات لصالح المواطن، مع توسيع البرامج الإجتماعية الموجهة لمحرابة القر والهشاشة، وزيادة مخصصات التعليم، ورفع الأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والام، مع رفع التعويضات العائلية.

وشدد العثماني، على أن الحكومة تحرص على المضي إلى الأمام، بالعمل على الإستجابة إلى مستلزمات العدل الإجتماعي، مضيفا بأن حكومته واعية أيضا بأن الخصاص والإنتظارات أكبر مما تحقق، لكنه أكد أن التعاون هو الوصفة “السحرية” التي ستمكن الحكومة ومختلف الشركاء من إنجاز الكثير.