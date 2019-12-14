ياجور وحدراف يقودان ضمك لتحقيق فوزه الثاني في الدوري السعودي

قاد الثنائي المغربي محسن ياجور، وزكرياء حدراف، فريقهما ضمك السعودي اليوم السبت، لتحقيق فوزه الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد فوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب مباريات الأسبوع الحادي عشر.

وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب الأمير سلطان عبد العزيز، دفع الجزائري نور الدين بن زكري مدرب ضمك، بياجور وحدراف منذ بداية اللقاء.

ولم يمهل صاحب الأرض ضيفه أكثر من 15 دقيقة ليفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب روني فيرنانديز الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرماه.

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وأضاف ضمك الهدف الثاني الذي كان مغربيا 100 في المائة، بعدما قدم حدراف تمريرة حاسمة لياجور، أسكنها هذا الأخير في شباك الفيحاء، قبل أن يوقع الضيوف على هدفهم الوحيد في الوقت البديل للشوط الأول عن طريق مخير الرشيدي.

هذا ولم يطرأ أي تغيير على نتيجة المباراة خلال جولتها الثانية، لتنتهي بفوز زملاء ياجور وحدراف بهدفين لواحد، ليساهم بذلك الثنائي في تحقيق فريقهما فوزه الثاني في الدوري السعودي.

ومكن هذا الفوز، ضمك من ترك الرتبة الأخيرة في جدول الترتيب، إذ بات يحتل المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، متخلفا بفارق 6 نقاط عن الفيحاء صاحب المركز الثاني عشر.