استنكر صمت الأمة الإسلامية.. أوزيل ينتقد الصين بسبب انتهاكاتها بحق مسلمي”الإيغور”

أبدى الألماني مسعود أوزيل، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، استنكاره، لصمت العالم الإسلامي اتجاه الانتهاكات التي ترتكبها الصين في حق مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية.

ونشر أوزيل، بيانا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الجمعة، عنونه بـ”تركستان الشرقية الجرح النازف للأمة الإسلامية”.

واستنكر اللاعب صمت العالم الإسلامي، قائلا: “بينما الإعلام الغربي يتحدث عن الانتهاكات في تركستان الشرقية، العالم الإسلامي غارق في الصمت”.

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وتابع البالغ من العمر 31 عاما: “المسلمون وأمة محمد لا صوت لهم، ولا يدافعون عنهم، ألا يعرفون أن السكوت عن الظلم هو ظلم آخر”.

وأشار اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني، أن تركستان الشرقية، تشهد إحراقا للمصاحف، وإغلاقا للمساجد، وحظرا للمدارس، ناهيك عن قتل علماء الدين واحدا تلو الآخر.

وأضاف أوزيل، أن السلطات الصينية تجبر المسلمات على الزواج من الصينيين، بالإضافة إلى وضعها رجلا شيوعيا وسط كل أسرة مسلمة في تركستان الشرقية بعد سوق الرجال المسلمين إلى معسكرات الاعتقال.

وقال اللاعب الألماني من أصل تركي في ختامه بيانه: “يارب كن مع إخواننا في تركستان الشرقية، وﷲ خير الماكرين”.