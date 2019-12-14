17 قتيلًا من السائحين إثر انفجار بركان في نيوزلاندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ما زالت عمليات البحث مستمرة، اليوم السبت، عن جثث في المياه المحيطة جزيرة "وايت لاند" في نيوزيلاندا، حيث أدى ثوران بركان إلى سقوط 17 قتيلًا على الأقل، ووسط مخاطر ثوران جديد حاول الغطاسون العثور على جثتي شخصين لا يزالان مفقودين بعد خمسة أيام من ثوران البركان الإثنين.

وقال معاون قائد الشرطة، جون تيمز، "يعمل الغطاسون في ظروف صعبة في مياه لا تتجاوز الرؤية فيها مترين"، ومن أصل الأشخاص الـ47 الذين كانوا على الجزيرة لدى ثوران البركان قتل 17 على الأقل مع تأكد العثور على قتيل جديد السبت ولا يزال 28 في المستشفيات في نيوزيلندا واستراليا بينهم 21 في حالة "خطرة" بحسب الأطباء.

ومعظم هؤلاء من السياح الذين أتوا من استراليا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وماليزيا ونيوزيلندا، وتم انتشال جثث ستة أشخاص الجمعة في عملية محفوفة بالمخاطر نفذها جنود من وحدة نخبة نيوزيلندية مع أمكان حصول ثوران جديد.

وإصابات الناجين خطيرة للغاية وقدر الأطباء النيوزيلنديون بداية أنهم سيحتاجون إلى استيراد 1,2 مليون سنتيمتر مربع من الجلد لمداواة الجروح، وقال علماء يراقبون الجزيرة السبت إن إمكان حدوث ثوران جديد في نهاية السبوع تراجع لكن الخطر ما زال قائمًا، وصرحت الخبيرة في خطر البراكين، ناتاليا ديلين، أن "هناك احتمالًا بنسبة 35 إلى خمسين بالمئة لحدوث ثوران جديد".