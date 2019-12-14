إصابة شابين في حادث طرق قرب عبلين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شابان بالعشرينيات من العمر مساء اليوم السبت، بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة والطفيفة، وذلك جراء حادث طرق وقع بالقرب من قرية عبلين، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق بالحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق قرب مفترق عبلين، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشابين وصفت جراحهما بين الطفيفة والمتوسطة، حيث نقلا على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، وصلت الشرطة إلى المكان وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن حادث نجم عن تصادم بين مركبتين على شارع رقم 70 قرب مفترق عبلين، فيما لمن تحدد الشرطة أسباب التصادم.