القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شابان بالعشرينيات من العمر مساء اليوم السبت، بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة والطفيفة، وذلك جراء حادث طرق وقع بالقرب من قرية عبلين، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق بالحادث.
وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق قرب مفترق عبلين، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشابين وصفت جراحهما بين الطفيفة والمتوسطة، حيث نقلا على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
إلى ذلك، وصلت الشرطة إلى المكان وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن حادث نجم عن تصادم بين مركبتين على شارع رقم 70 قرب مفترق عبلين، فيما لمن تحدد الشرطة أسباب التصادم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شابين في حادث طرق قرب عبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.