الشهادة الجامعية ليست تأشيرة للنجاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وفقًا لدراسة تقول إنّ ثلث أثرياء العالم لم يتخرجوا من كليّة أو جامعة، بمن فيهم، مالك شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، وصحاب شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، وبالرّغم عن ذلك فيعطي المجتمع قيمة كبيرة للتعليم العالي.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، إنه بعد إجراء مقابلات مع عدة قادة مشاريع ومستشارين، تبين أن الجميع يتفقون على أنك لا تحتاج إلى شهادة جامعية كي تنجح، ما هي أسبابهم تعرف، ولماذا يعتقدون ذلك؟

من النادر أن تحتاج شهادة

عندما فشل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فاينر إكس"، غاري فاينرتشوك، في اختبار الصف الرابع، كان مستاءً للغاية، ولكنه لم يعط أهمية للمدرسة مطلقًا لأنه قرر أن يصبح رجل أعمال لذلك، شحذ مهاراته، وتعلم البيع، وركّز على ما جعله سعيدًا، وأوضح فاينرتشوك، أن إتقان ريادة الأعمال يكون عن طريق العمل، وهناك طرق مجانية لا نهاية لها لتعلم الأعمال، ولا تحتاج معظم الشركات إلى شهادة جامعية للوظائف التي تقترحها، بما في ذلك شركة غوغل وآبل، وفي النهاية، قرارك يرتكز على ما إذا كانت الشهادة ستضعك في الطريق الصحيح للوصول إلى أهدافك الشخصية.

الحياة ليست دائما ما تعرفه بل من تعرفه

يؤكد مؤسس "كاردون كابيتال"، غرانت كاردون، أنه لا يرى فائدة ترجى من وضع الأطفال البالغين 18 عامًا في ديون ضخمة لتأجيل حياتهم المهنية لمدة نصف عقد، وأفاد بأن السبب الوحيد الذي يجعله يرسل بناته للجامعة هو لمقابلة الأشخاص وخلق شبكة علاقات، فالحياة ليست دائمًا ما تعرفه، ولكن من تعرفه.

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ونصح كاردون، أنه في حال لم تتمكن من الالتحاق بإحدى المدارس العليا الفاخرة، فمن الأفضل أن تقوم بعمل أنفع من خلال تخطي الكلية والتركيز على مهارات العالم الحقيقي مثل إبرام الصفقات والتفاوض.

لا تحتاج للشهادة إذا كنت تعمل لحسابك

دفع والدها لمُؤسِسة موقع "هول سيل تيد"، سارة كريسب، للذهاب إلى الجامعة، رغم أنّ لديها متجرًا ناجحًا للتجارة الإلكترونية، وفي يوم ما، واجهت خيار إنهاء مقال في ثلاثة أيام أو بيع منتجاتها، ونظرًا لأن الاستعانة بمصادر خارجية في المقالات الجامعية يعتبر غشًا، قررت كريسب التخلي عن الدراسة اليوم التالي، واستخدمت وقتها الإضافي لمضاعفة حجم متجرها وتحقيق أرباح مضاعفة.

يمكنك النجاح قبل أن يتخرّج أصدقاؤك

صرح مؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ن واي بي آي ميديا" ماركوس هيتزينجر، بأن هدفه أن يكون مديرًا لمشروعه الخاص، وليس العمل لصالح شركة أخرى، وأضاف بينما قضى آخرون سنوات في الدراسة والتنقل ذهابًا وإيابًا بين الامتحانات والمناسبات الجامعية، قام هو ببناء شركة ذات أرباح ضخمة في الوقت نفسه "لم يكن الأمر سهلًا" لكنه كان المسار الوحيد الذي ضمن له النجاح.

عدم امتلاك شهادة يدفعك للعمل بجدية أكبر

ثابرت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة فيشر وشركائه، غيل كوردر فيشر، على تطوير مهارات قوية في أخلاقيات العمل وحل المشكلات في العالم الحقيقي، واكتشفت كيفية التعامل مع المشاكل، ونتيجة لذلك، أصبحت مستعدة للعمل مع أي شخص ولديها رغبة كبيرة في طرح الأسئلة الصحيحة وتوجيه الآخرين لحل المشاكل بسرعة وكفاءة، وهذا يعني أنها تقضي وقتًا وتنفق أموالًا أقل من الآخرين عندما تتعاون مع محترفين خارجيين وفرق داخل الشركات، وبينت فيشر أن شهادة في إدارة الأعمال لا تجعلك قائدًا رائعًا، فبعض الأشياء فطرية فقط.