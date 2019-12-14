أفغانستان: مقتل 25 جنديا بهجوم مسلح على قاعدة عسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 25 جنديا أفغانيا في هجوم مسلح لعناصر طالبان على قاعدة عسكرية بولاية غزنة، بوسط البلاد، حسبما أعلن مسؤول محلي، اليوم السبت.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية على تويتر أن العسكريين "استشهدوا بأيدي إرهابيين من طالبان في ولاية غزنة" مساء الجمعة.

وصرح المتحدث باسم الوزارة فواز أمان لفرانس برس ان العسكريين قتلوا بأيدي عناصر من طالبان تسللوا بين الجنود.

وهذه الهجمات التي توصف بأنها "من الداخل" تطرح تهديدا مستمرا في أفغانستان، التي تشهد حربا مستمرة منذ حوالي أربعين عاما وشهدت مرارا سقوط عسكريين من القوات الدولية والأفغانية.

من جهته، أعلن العضو في مجلس ولاية غزنة، نصير أحمد فقيري، أن 23 عنصرا في ميليشيا موالية للحكومة قتلوا على يد سبعة من طالبان تسللوا إلى وحدتهم.

وأضاف أن العناصر السبعة الذين التحقوا مؤخرا بالوحدة فروا بعد الهجوم. ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع هذه الحصيلة.

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ونقلت وكالة "صوت أفغانستان الإخبارية" عن حبيب الله، حاكم منطقة "قرة باغ" في الولاية، أن "سبعة من مسلحي طالبان تسللوا إلى القاعدة الواقعة في منطقته وقتلوا 25 عسكريا". وأضاف أن "المهاجمين لاذوا بالفرار بعد الهجوم".

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وأشارت إلى أنه أدى إلى مقتل 32 جنديا.

وأكدت حركة طالبان أنها غزت "قاعدة للعدو" في ولاية غزنة وقتلت عشرات من عناصر قوات الأمن.

وغالبا ما تعمد طالبان كما السلطات الأفغانية إلى المبالغة في تقدير الخسائر التي تلحق بالعدو والتقليل من خسائرها.

ويكشف هجوم الجمعة المخاطر التي لا تزال تواجهها القوات الأفغانية والحليفة جراء تسلل عناصر من طالبان إلى صفوفها.

وفي 29 تموز/يوليو قتل جندي أفغاني جنديين أميركيين كانا يزوران قاعدة عسكرية أفغانية في قندهار.