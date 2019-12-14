شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول رحلات طيران اليمنية ليوم غد الاحد والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الأحد، الموافق 15 ديسمبر 2019م، رحلات جوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله 603. خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله 632. خط الرحله : عدن- الخرطوم. الاقلاع : 1115 ظهرا. الوصول : 1215 ظهرا. رقم الرحله : 633. خط الرحله : الخرطوم- عدن. الاقلاع : 1315 ظهرا. (توقيت الخرطوم) Advertisements الوصول : 1615 مساء. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1715 مساء. الوصول: 1945 مساء. رقم الرحله 617. خط الرحله : القاهره- الريان. الاقلاع : 0600 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول : 1145 ظهرا. رقم الرحله 616. خط الرحله : الريان - القاهره. الاقلاع : 1345 ظهرا. الوصول : 1745 مساء.

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