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شكرا لقرائتكم خبر عن الجعدي يطالب التحالف بموقف واضح من تحركات الإصلاح في شبوة والمحفد والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
طالب عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، التحالف العربي بموقف واضح من تحركات حزب الإصلاح في المحفد بأبين وشبوة .
وقال في تغريدة له بتويتر، "نرفض العمليات القذرة التي تقوم بها مليشيات حزب الإصلاح الإخونجي في شبوة والمحفد من إنتشار مسلح وخلق القلاقل وبناء معسكرات تدريب للتطرف والإرهاب" .
وأضاف "على التحالف تحديد موقف واضح إزاء هذه الأدوات التي تجرنا جرا الى المواجهة بغية تحقيق مخططها اللئيم في عرقلة وإفشال إتفاق الرياض" .
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